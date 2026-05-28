Schweden spendet 16 JAS 39 Gripen-Kampfjets an die Ukraine

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Die Ukraine verfügt bereits über F-16 und somit über eine relativ moderne Luftverteidigung, aber diese Flugzeuge wurden bereits 1974 in Dienst gestellt, obwohl sie seitdem natürlich modernisiert wurden. Nun hat die schwedische Regierung angekündigt, dass das Land sich auf deutlich modernere Flugzeuge freuen kann, da 16 JAS 39 Gripen-Kampfflugzeuge an die Ukraine gespendet werden sollen.

Genauer gesagt handelt es sich dabei um das Gripen C/D-Modell, das etwas älter ist, aber es gibt auch das Versprechen, 20 Flugzeuge der neuesten Version, dem Gripen E/F, kaufen zu können. Während einer Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj erklärte der schwedische Ministerpräsident Ulf Kristersson, dies sei ein "Game Changer für die Luftverteidigung der Ukraine", und Selenskyj selbst fügte hinzu:

"Wir wissen, dass dies ausgezeichnete Kampfjets sind. Das ukrainische Volk dankt Ihnen und ganz Schweden."

Expressen berichtet, dass die Gripen C/D-Flugzeuge bereits Anfang 2027 ausgeliefert werden und geplant ist, sie in der schwedischen Luftwaffe durch neuere Gripen E/F-Modelle zu ersetzen. Im Jahr 2030 wird die Ukraine das erste Flugzeug der neueren Modelle erhalten, und die Pilotenausbildung ist bereits in vollem Gange.

Der JAS 39 Gripen wurde speziell entwickelt, um gegen Russland zu kämpfen, was erklärt, warum das Flugzeug schon lange ganz oben auf der Wunschliste der Ukraine steht. Jetzt ist es nur noch eine Frage von Monaten, bis sie die Kampfjets in ihrem Arsenal haben.