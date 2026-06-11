Schweden senkt das Alter der strafrechtlichen Verantwortung nicht auf 13 Jahre

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Die schwedische Regierung hat beschlossen, Pläne aufzugeben, das Alter für strafrechtliche Verantwortung von derzeit 15 auf 13 Jahre zu senken, wie von Reuters und YLE berichtet wird.

Laut Justizminister Gunnar Strömmer gibt es im Parlament nicht genügend Unterstützung für diese Änderung. Stattdessen schlägt die Regierung eine neue Gesetzgebung vor, die das Alter der strafrechtlichen Verantwortung auf 14 Jahre senken würde, was dem europäischen Durchschnitt entspricht.

In Schweden hat in den letzten zwanzig Jahren ein Anstieg der Bandenkriminalität erlebt, wobei die Zahl der Schießereien mittlerweile zu den höchsten in Europa gehört. Dies hat in Schweden zu vielen Diskussionen über junge Kriminelle geführt.