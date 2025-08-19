Schweden schleppt eine 672 Tonnen schwere Kirche, um zu verhindern, dass die Stadt von Europas größter Untertagemine verschluckt wird

HQ

Die neuesten Nachrichten über Schweden . Heute wurde in Nordschweden eine historische, 113 Jahre alte Holzkirche schrittweise in einem 5 km langen Zug entlang einer Straße im hohen Norden Schwedens verlegt, um Platz für Europas größte Untertagemine zu schaffen.

"Jetzt übergeben wir die Kirche in Gottes Hände", sagte Bischof Nystrom laut lokalen Medien. Der Umzug, der im ganzen Land live im Fernsehen übertragen wird, hat als bemerkenswerte Meisterleistung der Ingenieurskunst und des Kulturerhalts internationale Aufmerksamkeit erregt.

Das jahrhundertealte Gebäude wird mit einer Geschwindigkeit von weniger als einem Kilometer pro Stunde bewegt und zieht Massen von Einheimischen und Königshäusern gleichermaßen an. Die Operation, die Teil einer jahrzehntelangen Anstrengung ist, die Infrastruktur der Stadt vor der Schwächung des Bodens zu schützen, wurde seit 8 Jahren sorgfältig geplant.

In der Zwischenzeit sind die Anwohner nach wie vor gespalten, wobei einige den Schritt begrüßen, während andere Bedenken über die Auswirkungen auf das Land äußern. Diejenigen, die daran interessiert sind, den Schritt zu verfolgen, können die gesamte Reise über Livestreams auf SVT, Schwedens öffentlich-rechtlichem Sender, und auf der LKAB-Website verfolgen.