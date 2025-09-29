Schweden schickt angesichts der jüngsten Ereignisse militärische Drohnenabwehr- und Radarsysteme nach Dänemark

HQ

Drohnensichtungen in Dänemark haben in den letzten Tagen die Schlagzeilen beherrscht. Gerade haben wir die Nachricht erhalten, dass Schweden Dänemark mit militärischen Anti-Drohnen- und Radarsystemen ausstattet, um die Sicherheit für die bevorstehenden europäischen Gipfel in Kopenhagen zu erhöhen. Der Schritt erfolgt, nachdem mehrere Drohnenvorfälle die vorübergehende Schließung großer Flughäfen erzwungen hatten, was Bedenken hinsichtlich der nationalen und regionalen Sicherheit aufkommen ließ. Die dänischen Behörden haben die Sicherheitsvorkehrungen rund um die Ereignisse erhöht, und auch die NATO hat die Überwachung in der Region verstärkt. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!