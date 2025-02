Schweden offen für friedenserhaltende Rolle in der Ukraine nach dem Krieg

HQ

Schweden erwägt die Möglichkeit, nach Beendigung des Krieges einen Beitrag zu einer internationalen Friedenstruppe in der Ukraine zu leisten, wie Ministerpräsident Ulf Kristersson am Montag andeutete.

Seine Äußerungen folgen auf die Erklärung des britischen Premierministers Keir Starmer, dass britische Truppen an solchen Operationen teilnehmen könnten, da die europäischen Nationen eine wichtigere Rolle bei den Stabilisierungsbemühungen nach dem Krieg anstreben.

Kristersson betonte während einer Militärübung in Stockholm (via Reuters), dass jede schwedische Beteiligung von einem klaren Mandat und weiteren Fortschritten in den laufenden diplomatischen Verhandlungen abhängen würde.

Die schwedische Außenministerin Maria Malmer Stenergard schloss sich dieser Haltung an und erklärte, dass Schweden eine Teilnahme nicht ausschließen würde, betonte aber, dass ein dauerhaftes und rechtlich tragfähiges Friedensabkommen an erster Stelle stehen müsse.

Unterdessen ist US-Außenminister Marco Rubio in Saudi-Arabien eingetroffen, um mit russischen Beamten über die Beilegung des Krieges zu sprechen. Vorerst bleibt abzuwarten, wie Schweden und andere europäische Nationen ihre Rolle bei der künftigen Stabilität der Ukraine gestalten werden.