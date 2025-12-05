Schweden möchte die Entziehung der Staatsbürgerschaft für Anführer organisierter Kriminalität ermöglichen

HQ

Schweden hat Verfassungsänderungen vorgeschlagen, die es den Behörden erlauben würden , den Anführern zweistaatlicher Banden die Staatsbürgerschaft zu entziehen, um die langjährige organisierte Kriminalität zu bekämpfen.

Laut diesem Vorschlag geht der am Freitag vorgestellte Plan über frühere parteiübergreifende Empfehlungen hinaus, die sich auf Spionage- oder Hochverratsfälle konzentrierten. Die Regierung möchte nun, dass Gerichte Doppelstaatsbürgern, die wegen Straftaten verurteilt werden, die nationale Interessen ernsthaft schädigen, einschließlich schwerwiegender bandenbezogener Straftaten, die Pässe entziehen können.

Schweden kämpft seit mehr als einem Jahrzehnt mit gewalttätiger organisierter Kriminalität, und die Regierungskoalition (unterstützt von den einwanderungsfeindlichen Schwedendemokraten) kam 2022 an die Macht und versprach härtere Maßnahmen sowohl bei Einwanderung als auch bei Bandenaktivitäten. Eine Verfassungsänderung erfordert eine Parlamentsabstimmung, eine Parlamentswahl und eine zweite Abstimmung nach der Wahl. Die Regierung strebt an, dass die neuen Regeln Anfang 2027 in Kraft treten.

Justizminister Gunnar Strommer:

"Die Regierung hat sich entschieden, über den Vorschlag des Ausschusses hinauszugehen, um es auch möglich zu machen, zum Beispiel Bandenführern, die sehr, sehr ernsthaften gesellschaftlichen Schäden zugefügt sind, die Staatsbürgerschaft zu entziehen."