Schweden macht Weltneuheit mit elektrischer Tragflächenfähre

Die Menschen in Stockholm konnten ihren üblichen morgendlichen Arbeitsweg erheblich verkürzen, indem sie auf ein neues öffentliches Verkehrsmittel umgestiegen sind, das zufällig auch eine Weltneuheit ist. Die schwedische Hauptstadt wurde mit einer elektrischen Tragflächenfähre ausgestattet, die einen Elektromotor und eine erhöhte Position nutzt, um mit Leichtigkeit über die Wellen zu gleiten.

In einer Pressemitteilung heißt es, dass die Fähre an einem Dock im Vorort Tappström zu Wasser gelassen wurde und in etwas mehr als 30 Minuten 15 km zum Stockholmer Rathaus fuhr. Die Fähre, die als Nova bekannt ist, soll die Transportzeiten erheblich verkürzen, wobei die 70 verfügbaren Schiffe darauf abzielen, die Pendelzeiten um fast die Hälfte zu verkürzen.

Gustav Hasselkog, CEO und Gründer des Herstellers Candela, sagte über die Fährlinie: "Dies ist ein Paradigmenwechsel für den städtischen Verkehr und eine Wiederbelebung unserer Wasserstraßen." Er merkt auch an, warum es so lange gedauert hat, eine elektrische wasserbasierte öffentliche Transportmethode wie diese zu entwickeln, und fügt hinzu: "Konventionelle Schiffe haben sich in den letzten 100 Jahren nicht viel weiterentwickelt und gehören zu den am wenigsten energieeffizienten Transportmitteln. nur von einem Kampfpanzer übertroffen."

Die Fährlinie wird weiter betrieben, bis die Wasserstraßen Stockholms zugefroren sind, bevor sie im Frühjahr 2025 wieder aufgenommen wird, und Candela hat bekannt gegeben, dass es Bestellungen für ähnliche Fährlinien in Saudi-Arabien, Neuseeland und Berlin, Deutschland, gegeben hat.

