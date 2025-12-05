HQ

Laut der schwedischen Regierung wird das nordische Land die Entwicklungshilfe für Simbabwe, Tansania, Mosambik, Liberia und Bolivien schrittweise einstellen und diese Mittel an die Ukraine umleiten.

Stockholm erklärte, dass der Wechsel in den nächsten zwei Jahren mehr als 2 Milliarden Kronen freisetzen werde, Geld, das beim Wiederaufbau wichtiger ukrainischer Infrastrukturen, einschließlich des Energiesystems des Landes, helfen wird. Die Ukraine wird im Jahr 2026 mindestens 10 Milliarden Kronen erhalten, was die von Beamten als Schwedens wichtigste außenpolitische und humanitäre Priorität bezeichnet wird.

Die Regierung hat seit 2022 bereits mehr als 10 Länder die Hilfe gekürzt und bereitet sich gleichzeitig darauf vor, das gesamte Hilfsbudget von 2026 bis 2028 auf jährlich 53 Milliarden Kronen zu senken. Ein Teil dieser Mittel wird auch auf Einwanderungs- und Rückführungskosten umgeleitet.

Benjamin Dousa, Minister für internationale Entwicklungszusammenarbeit und Außenhandel:

"Die Ukraine ist Schwedens wichtigste außenpolitische und humanitäre Priorität im 5. Bereich, daher wird die Regierung die Unterstützung für die Ukraine im Jahr 2026 auf mindestens 10 Milliarden Kronen (1,06 Milliarden US-Dollar) erhöhen. Es gibt keine geheime Druckerei für Banknoten zu Hilfszwecken, und das Geld muss irgendwoher kommen."

(1 Euro = 10,9606 schwedische Kronen)