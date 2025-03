Schweden klagt ehemaligen nationalen Sicherheitsberater wegen Missbrauchs von Verschlusssachen an Ex-Berater muss sich vor Gericht verantworten, nachdem er sensible Dokumente in einem Hotel vergessen hat.

HQ Die schwedischen Behörden haben Anklage gegen Henrik Landerholm, den ehemaligen nationalen Sicherheitsberater der Regierung, erhoben, nachdem er im Jahr 2023 angeblich geheime Dokumente in einem unverschlossenen Safe in einem Konferenzhotel hinterlassen hat (via Reuters). Die Papiere mit sensiblen Informationen wurden von jemand anderem gefunden und später zurückgegeben. Die Staatsanwaltschaft behauptet, Landerholms Nachlässigkeit hätte Staatsgeheimnisse preisgeben und ein Risiko für die Sicherheit Schwedens darstellen können. Landerholm, der 2022 von der Regierung von Premierminister Ulf Kristersson in diese hochrangige Position berufen wurde, trat Anfang des Jahres zurück, nachdem die Ermittlungen eingeleitet worden waren. Vorerst bleibt abzuwarten, wie sich die Situation entwickeln wird. Shutterstock