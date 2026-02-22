Schweden gewinnt die letzte Goldmedaille der Olympischen Winterspiele 2026 in Milano Cortina

HQ

Der letzte Tag der Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand-Cortina brachte zwei letzte Freuden für die USA und Schweden: Das US-amerikanische Herren-Eishockeyteam, wohl das zweitbeliebte Team des Wettbewerbs, überraschte das erste Lieblingsteam Kanadas in der Verlängerung, gewann das Finale mit 2:1 und beendete damit eine 46-jährige Goldmedaillenflaute im Herren-Eishockey. Die USA hatten zudem einen Tag zuvor das Frauen-Eishockeyfinale gewonnen.

Später am Sonntag holte Schweden Gold im Frauen-Curling-Finale und besiegte die Schweiz mit 6:5. Einen Tag zuvor hatte Kanada Großbritannien im Herrencurling-Finale mit 9:6 besiegt.

Ebenfalls am Sonntag holte Deutschland Gold und Silber im Bob, Eileen Gu für China Gold im Freestyle-Ski-Halfpipe und Ebba Andersson für Schweden Gold im 50-km-Massenstart der Frauen im Langlauf.

Das Curling-Finale der Frauen war die letzte Medaillendisziplin der Olympischen Spiele 2026. Mit der endgültigen Zählung gewinnt Norwegen die Spiele mit mehr Medaillen, 41, und mehr Goldmedaillen, 18. Die USA belegen mit 33 Medaillen und 12 Goldmedaillen den zweiten Platz, die Niederlande sind mit 20 Medaillen und 10 Goldmedaillen Dritter.

Italien, das Gastgeberland, erlebte mit 30 Medaillen und 10 Goldmedaillen seine besten Olympischen Winterspiele der Geschichte. Jetzt ist alles bereit für die Abschlusszeremonie, die um 20:30 Uhr MEZ, 19:30 GMT beginnt.