Schweden führt an Bord eines russischen Frachtschiffs

Die schwedischen Zollbehörden teilten am Sonntag mit, dass sie ein russisches Frachtschiff, das in schwedischen Gewässern vor Anker lag, an Bord gegangen sind, um eine Inspektion durchzuführen, nachdem das Schiff Motorprobleme gemeldet hatte.

Das Schiff, die Adler, ankerte am Freitag vor der Küste nahe Höganäs im Südwesten Schwedens. Zollbeamte bestiegen das Schiff kurz nach 1 Uhr morgens mit Unterstützung der schwedischen Küstenwache und der Polizei, so der Zollsprecher Martin Höglund.

Die Adler und ihr Eigentümer, M Leasing LLC, stehen auf EU- und US-Sanktionslisten, wobei westliche Behörden frühere Beteiligungen am Waffentransport vermuten. Schiffsverfolgungsdaten zeigen, dass die Adler ein 126 Meter langer Roll-on- und Roll-off-Frachttransporter ist, der am 15. Dezember den russischen Hafen St. Petersburg verließ, obwohl sein Ziel weiterhin unklar ist.

Die Adler wurde zuvor von NATO-Behörden gestoppt

Schwedische Behörden erklärten, das Einsteigen sei eine routinemäßige Zollkontrolle gewesen. Lokale Medien berichteten, dass auch Geheimdienste und Staatsanwälte beteiligt waren.

Der Vorfall ereignet sich vor dem Hintergrund großer Besorgnis der NATO-Länder im Ostseegebiet über Russlands sogenannte Schattenflotte, eine Gruppe von Schiffen, die beschuldigt werden, Sanktionen zu umgehen und in einigen Fällen Waffen transportiert zu haben.

Mehrere jüngste Fälle von Schäden an Unterseekabeln und Pipelines haben die Beobachtung russisch verbundener Schiffe, die in NATO-Gewässern operieren, verstärkt. Die Adler wurde zuvor von NATO-Behörden gestoppt, darunter 2021 ein Entern durch griechische Streitkräfte wegen des Verdachts, Waffen zu tragen.