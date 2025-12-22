Schweden beschleunigt die Gripen-Kampfjets mit deutschen Raketen zur Tiefschlagfähigkeit

HQ

Schweden beschleunigt die Pläne, seine Gripen-Kampfjets mit der Langstrecken-Taurus-Marschflugkörper auszustatten, was der Luftwaffe eine Tiefenangriffsfähigkeit Jahre früher als erwartet verleiht, sagte der Chef der schwedischen Luftwaffe (laut Defense News).

Generalmajor Jonas Wikman sagte, die Behörden hätten die Arbeit zwischen Industrie, Streitkräften und der schwedischen Rüstungsbehörde neu priorisiert, um die Integration voranzutreiben. Frühere Pläne hatten die anfängliche Einsatzfähigkeit der deutschen Taurus-Rakete auf die Gripen C/D-Flotte um 2028 festgelegt.

Der Taurus KEPD-350, entwickelt von Taurus Systems GmbH, einem Joint Venture zwischen Saab und MBDA Deutschland, kann gehärtete und tief vergrabene Ziele auf Entfernungen von mehr als 500 Kilometern treffen. Wikman bezeichnete die neue Fähigkeit als einen "riesigen Schritt" für Schweden, der einen Wandel von einer traditionell defensiven Lufthaltung hin zu einer mit Langstrecken-Offensivoptionen markiert.

Generalmajor Jonas Wikman:

"Wir haben unsere Prioritäten neu priorisiert und daran gearbeitet, sicherzustellen, dass sich die Arbeit unserer Branche, FMV und der Air Force so weit wie möglich überschneidet, was dazu führt, dass sich der ursprüngliche Zeitplan nach links verschoben hat, da ich erwarte, dass wir zu einem deutlich früheren Termin als ursprünglich geplant einsatzbereit sein werden."

"Die Fähigkeit selbst ist sehr wichtig, weil wir bisher keine Tiefenangriffs- oder offensive Luftabwehrfähigkeiten hatten. Wir könnten unser ganzes Geld auf defensive Fähigkeiten setzen, aber das ist jetzt eine riesige Veränderung für uns."