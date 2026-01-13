Schweden beschlagnahmt rekordverdächtige drei Tonnen Kokain

HQ

Die schwedischen Behörden haben ihre größte Kokainbeschlagnahme in der Geschichte durchgeführt und schätzungsweise drei Tonnen der Droge im Hafen von Helsingborg beschlagnahmt, so Zollbeamte, die von Sydsvenskan zitiert werden.

Das Kokain wurde laut Staatsanwaltschaft in einem Schiffscontainer entdeckt, der aus Südamerika angekommen war. Trotz des Ausmaßes der Beschlagnahme wurden bisher keine Festnahmen vorgenommen, und die Ermittler arbeiten weiterhin daran, die Hintermänner der Lieferung zu identifizieren.

Hafen Helsingborg // Shutterstock

Beamte haben nicht bekannt gegeben, wo die Drogen im Container versteckt waren oder wohin sie bestimmt waren, aber der Fall zeigt, wie kommerzielle Schifffahrtsrouten weiterhin von internationalen Schmuggelnetzwerken ausgenutzt werden.

Die schwedische Büste erfolgte am selben Tag wie eine weitere Rekordbeschlagnahme in Europa. Die spanische Polizei fing auf hoher See ein Schiff ab, das fast 10 Tonnen Kokain transportierte, was das wachsende Volumen an südamerikanischem Kokain auf europäischen Märkten unterstreicht.