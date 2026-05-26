Schweden beabsichtigt, die monatlichen Fahrpreise für den öffentlichen Nahverkehr zu halbieren

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Die schwedische Regierung hat beschlossen, morgen, am Mittwoch, bekannt zu geben, dass sie beabsichtigt, die monatlichen Fahrpreise für den öffentlichen Nahverkehr zu senken. Und tatsächlich ziemlich bedeutend, wie von Aftonbladet und YLE berichtet. Der Grund ist der rasche Anstieg der Energiepreise.

Die monatlichen Tarife werden von Anfang Juli bis Ende Dezember halbiert. Die Regierung stellt dafür rund sieben Milliarden Kronen (knapp unter 700 Millionen Euro) bereit.

Die schwedische Regierung stellte zudem ein Unterstützungspaket über 17,5 Milliarden Kronen (rund 1,7 Milliarden Euro) vor, um die Preise für Benzin und Diesel zu senken. Das Paket ist eine Folge des steigenden Energiepreises durch den jüngsten Krieg im Nahen Osten.