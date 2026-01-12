Schweden "äußerst kritisch" gegenüber der US-Rhetorik zu Grönland und Dänemark

HQ

Schweden hat die von ihm als bedrohliche Sprache der Vereinigten Staaten gegenüber Dänemark und dessen autonomem Gebiet Grönland bezeichnete Ministerpräsident Ulf Kristersson am Sonntag scharf kritisiert und warnte, dass eine solche Rhetorik die internationale Ordnung der Nachkriegszeit untergräbt.

Auf einer nationalen Sicherheitskonferenz im Norden Schwedens sagte Kristersson, die "regelbasierte Weltordnung" stehe heute stärker unter Druck als in den letzten Jahrzehnten. Er hob sowohl die jüngsten US-Aktionen in Venezuela als auch wiederholte US-Kommentare zu Grönland als Besorgniserregung hervor.

Ministerpräsident Ulf Kristersson // Shutterstock

Der schwedische Staatschef sagte, Dänemark sei ein loyaler Verbündeter gewesen und statt dem Druck bezüglich Grönland ausgesetzt zu sein, sollten "die Vereinigten Staaten Dänemark" für seine langjährige Zusammenarbeit danken, auch bei NATO- und früheren Militärmissionen.

US-Präsident Donald Trump hat erklärt, die Vereinigten Staaten "müssten Grönland besitzen", um zu verhindern, dass Russland oder China Einfluss auf die Insel gewinnen – Behauptungen, die nordische Regierungen als ungenau abgelehnt haben. Trump hat Optionen, einschließlich eines möglichen Angebots zum Kauf des Territoriums, im Rahmen umfassenderer strategischer Gespräche nicht ausgeschlossen.

Ministerpräsident Ulf Kristersson:

"Wir sind äußerst kritisch gegenüber dem, was die Vereinigten Staaten derzeit in Venezuela in Bezug auf das Völkerrecht getan haben und getan haben, und wahrscheinlich noch kritischer gegenüber der Rhetorik, die gegen Grönland und Dänemark geäußert wird... Im Gegenteil, die Vereinigten Staaten sollten Dänemark danken, das über die Jahre ein sehr loyaler Verbündeter war."