Schwarzes Blut im TGA-Trailer zu Warhammer 40,000: Darktide

Das schwedische Studio Fatshark arbeitet derzeit am Actionspiel Warhammer 40,000: Darktide, was im Grunde Warhammer: Vermintide 2 im Sci-Fi-Gewand von Warhammer 40K ist. Im neuen Video wird ein großer Fokus auf ungewöhnliche Tötungswerkzeuge gelegt, darunter Kettenschwerter und Krafthämmer. Die Kämpfe finden zwischen den Truppen des Imperiums und der Chaos-Fraktion statt, beide Seiten starten nächstes Jahr mit je vier verfügbaren Charakteren (weitere Klassen werden später sicher als DLC verkauft). Die Umgebung besticht vor allem mit Dunkelheit und gotischer Architektur, was Steampunk-Fans bestimmt zufriedenstellen wird. Das Spiel startet 2021 für PC und Xbox Series und weil es dem bewährten Gameplay von Left 4 Dead folgt, dürfte das bestimmt ein guter Koop-Spaß werden.