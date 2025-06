Schwarzenegger kritisiert Terminator Salvation: Ein echter Tiefpunkt

HQ

Mit seinen 77 Jahren hat Arnold Schwarzenegger viel in seine lange Karriere gepackt - nicht zuletzt seine Rolle als ikonischer T-800. Aber trotz der vielen Erfolge der Terminator-Franchise gibt es Teile, auf die er nicht besonders stolz ist. Und bei einem Auftritt bei Watch What Happens Live hielt er sich nicht zurück, Terminator Salvation als den schlechtesten Eintrag der Serie zu bezeichnen.

"Wie macht man einen Terminator-Film ohne mich? Das macht keinen Sinn."

Wie viele Fans wissen, ist Salvation der einzige Film der Reihe, in dem Arnold nicht wirklich auftaucht - zumindest nicht persönlich (obwohl eine digitale Version von ihm kurz auftaucht). Aber diese Abwesenheit reichte anscheinend aus, damit der Film abstürzte und brannte. Obwohl er weltweit rund 372 Millionen Dollar einspielte, konnte er Salvation nicht davor bewahren, als Flop angesehen zu werden. Darüber hinaus erhielt es vernichtende Kritiken.

Stimmen Sie Arnold zu? Ist Salvation die schlechteste in der Reihe?