Schwarzenegger fliegt in den Vatikan, um fossile Brennstoffe zu "beenden"

Erst vor ein paar Tagen haben wir uns mit Arnold Schwarzenegger auf der San Diego Comic-Con Malaga getroffen (mehr darüber erfahrt ihr unter dem folgenden Link).

Heute haben wir die Nachricht erhalten, dass "Der Terminator" im Vatikan gelandet ist, um Papst Leos Aufruf zu dringenden Maßnahmen gegen fossile Brennstoffe zu unterstützen und den Kampf gegen die Umweltverschmutzung als seinen neuesten Kampf darzustellen.

"Jeder einzelne der 1,4 Milliarden Katholiken kann ein Kreuzritter für die Umwelt sein und uns helfen, die Umweltverschmutzung zu beenden", sagte der Bodybuilder, Schauspieler und ehemalige Gouverneur von Kalifornien und bezog sich dabei auf eine seiner Blockbuster-Filmrollen, The Terminator.

"Gott hat uns in diese Welt gesetzt, um diese Welt als einen besseren Ort zu hinterlassen, als wir sie geerbt haben", sagte Arnold, der Katholik ist. "Ich freue mich sehr, dass sich die katholische Kirche und der Vatikan daran beteiligen, denn wir brauchen ihre Hilfe. Der Klimawandel ist kein fernes Szenario. Wir ertrinken bereits. Unser Überleben hängt von der dringenden globalen Solidarität ab."

Was denkst du über Arnold Schwarzeneggers neueste Schlacht?