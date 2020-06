Schwammiger Blick auf Multiplayer-Funktionen in Spongebob Schwammkopf Rehydrated

Wir sind ein großer Fan von Spongebob, Sandy und Patrick (und den vielen anderen Bewohnern von Bikini Bottom). Die Serie hat vor etwas mehr als 20 Jahren begonnen und einige Spieler werden vielleicht noch die ersten Videospiele der Reihe zu Beginn des aktuellen Jahrtausends kennen. Spongebob Schwammkopf: Schlacht um Bikini Bottom aus dem Jahr 2003 feiert zum Beispiel schon in Kürze sein Comeback. Am 23. Juni wird eine überarbeitete Version des Titels für PC, Playstation 4, Nintendo Switch und Xbox One in der sogenannten Rehydrated-Version unter dem Mantel von THQ Nordic veröffentlicht. Letzte Woche ist ein feuchtfröhlicher Trailer aus dem Spiel aufgetaucht, der einen Einblick in den Multiplayer-Aspekt erlaubt.

