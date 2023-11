Schützen Sie Ihre analoge Tasche mit der neuesten Tasche von Waterfield

HQ

Im Allgemeinen ist es nicht einfach, offizielle Peripheriegeräte und Gehäuse für Mini-Konsolen und -Geräte zu finden, die von kleineren Unternehmen hergestellt werden. Glücklicherweise hat sich Waterfield dies zu Herzen genommen und nun eine Tasche speziell für das Analogue Pocket Handheld-System entwickelt.

Die Tasche besteht aus Stoff und ist so konzipiert, dass sie sowohl stilvoll ist als auch Ihre Analogue Pocket vor Beschädigungen schützt. Es bietet Platz für das Gerät selbst sowie bis zu zwei Game Boy-Karten und ein USB-C-Kabel zum Booten. Die Tasche kann sogar als Hülle für ein iPhone 13 Pro Max oder einen Nintendo 3DS dienen.

Um zu sehen, ob die Analogue Pocket Pouch der Fall für Sie ist, schauen Sie sich die neueste Episode von Quick Look unten an, in der unser eigener Magnus eine Reihe von Fakten und Gedanken darüber teilt.