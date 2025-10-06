Schuleinsturz in Indonesien hinterlässt mindestens 50 Tote

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass die Rettungsaktionen in Ostjava kurz vor dem Abschluss stehen, nachdem beim Einsturz eines islamischen Internats in Sidoarjo mindestens 50 Menschen ums Leben gekommen sind und mehrere noch vermisst werden. Die Behörden sagen, dass die meisten der Opfer Studenten waren, die unter schweren Trümmern eingeschlossen waren, als die oberen Stockwerke nachgaben. Die Einsatzkräfte haben fast alle Trümmer entfernt, während sie weiterhin nach den letzten vermissten Personen suchen, wobei die Beamten vermuten, dass die Bauarbeiten in den höheren Ebenen die Fundamente des Bauwerks geschwächt haben. Der Vorfall ist die tödlichste Katastrophe des Jahres in Indonesien und gibt Anlass zur Besorgnis über die Sicherheitsstandards in Tausenden ähnlicher Einrichtungen im ganzen Land. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich unter folgendem Link tun. Go!