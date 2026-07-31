Schule in New York pausiert KI-Roboter-Lehrerplan wegen des Sexroboter-Geschäfts des Herstellers

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Ein Schulbezirk in New York hat Pläne zum Kauf und Einsatz eines KI-gestützten Roboterlehrers nach Widerstand der Eltern eingestellt. Der Salamanca City Central School District hatte geplant, "Sally", einen humanoiden Roboter im Wert von 60.000 Dollar von Realbotix, als Klassenassistentin einzuführen. Eltern äußerten jedoch ihre Bedenken hinsichtlich der Schülerdaten und des Herstellers des Roboters.

Einige Eltern sorgten sich, dass ihre Kinder mit einer Maschine interagieren könnten, die ebenfalls persönliche Daten speichern konnte, während andere widersprachen, als sie entdeckten, dass Realbotix zuvor "Intimitätspuppen" oder sogar "Sexroboter" hergestellt hatte.

Der Bezirk sagt jedoch, dass das Projekt "auf Eis gelegt" ist und daher nicht unbedingt abgesagt wurde. In der Zwischenzeit behaupten die Beamten, dass sie an strengeren Datenschutzvereinbarungen für Schülerdaten arbeiten und die Gemeinschaft konsultieren, während der Schulleiter betonte, dass ein Roboter niemals einen menschlichen Lehrer ersetzen sollte.

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