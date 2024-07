Schreibe die Geschichte von Kurosaki Ichigo mit Bleach: Rebirth of Souls um

Bleach ist einer der beliebtesten und beliebtesten Shonen-Anime für Fans auf der ganzen Welt. Die Geschichte, wie der Highschool-Schüler Ichigo Kurosaki zum Shinigami wurde und gegen die Hollows kämpfte, um die Soul Society zu retten, wurde bis zu ihrem Ende im Jahr 2012 jahrelang massiv verfolgt, obwohl derzeit die Nachfolgeserie Bleach: Thousand-Year Blood War ausgestrahlt wird.

Bei Videospielen war die Reise kürzer, mit dem neuesten Teil, Bleach: Brave Souls, der 2015 für iOS und Android veröffentlicht wurde. Aber jetzt erwarten Sie eine stilvolle Wiederbelebung, die das Originalwerk dank der Ankündigung von Bleach: Rebirth of Souls durch Bandai Namco Europe einem neuen Publikum zugänglich macht. Es ist ein Abenteuer aus der frühen Geschichte des Manganime, in dem wir die Geschichte von Ichigo und seinen Freunden und Gegnern in der War of Souls Society nacherleben (oder neu schreiben) können. Das Spiel, das von der Tamsoft Corporation mit Takeharu Ishimoto als Soundtrack-Komponist entwickelt wurde, wird für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox X|S Series und PC erhältlich sein.

Den Teaser-Trailer könnt ihr euch unten ansehen.

Bist du bereit, die Bankai deines Katanas mit Bleach: Rebirth of Souls erneut zu beschwören?