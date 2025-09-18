Schreibe die englische Fußballgeschichte neu in Sumo Sheffields Nutmeg!

Eine der neuen Spielankündigungen auf der Convergence Games Showcase heute Abend kam von Sumo Sheffield, als der Entwickler der Welt seine Sicht auf kartenbasiertes Retro-Fußballmanagement vorstellte.

Unter dem Namen Nutmeg! ist dies ein Projekt, bei dem die Spieler die Aufgabe haben, die englische Fußballgeschichte neu zu schreiben, indem sie einige ihrer Lieblingsmannschaften über einen Zeitraum von 20 Jahren in den 80er und 90er Jahren betreuen. Das Ziel ist es, in der vierten Division zu starten und dem Team immer wieder zum Aufstieg zu verhelfen, alles mit dem Ziel, an der Spitze des Sports herauszufordern.

Das Gameplay ist so strukturiert, dass die Hälfte der Action ein eher simuliertes Element beinhaltet, bei dem du Trainingspläne festlegen, Spielertransfers arrangieren, mit den Medien sprechen, Ticketpreise anpassen und so weiter. Dies wird dann durch Action auf dem Spielfeld in Form von intensiven Kartenkämpfen ergänzt, in denen du deinen Gegner überlisten musst, um Ergebnisse auf dem Spielfeld zu sehen.

Das Spiel wurde zuerst von Mitgliedern des Publishers Secret Mode und des Sumo Digital Academy konzipiert, die nach dem Beeindrucken der Idee in Sumo Sheffield geholt wurden, um das Spiel vollständig zum Leben zu erwecken. Es gibt noch kein genaues Datum für den Start, aber uns wurde gesagt, dass es irgendwann im Jahr 2026 sein wird.

Schauen Sie sich den Ankündigungstrailer unten an.