Schrecklicher Demogorgon aus Stranger-Things wütet nächste Woche in Dead by Daylight

Wir wissen seit knapp einem Monat, dass Stranger Things eine Kooperation mit Dead by Daylight eingehen wird. In diesem Zuge gelangen zwei neue Überlebende (Nancy Wheeler und Steve Harrington), der Demogorgon als Killer und eine frische Karte (Hawkins National Laboratory: The Underground Complex) in das Multiplayer-Horrorspiel. Das Update wird nächste Woche, genauer gesagt am 17. September, starten, das teilte der Entwickler auf seinen sozialen Medien mit. Eine Woche später erscheint Dead by Daylight übrigens auf der Nintendo Switch, ob das Crossover-Event auch auf dem Hybriden startet, ist noch nicht bekannt.

You watching Werben