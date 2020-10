Schrecklich süßes Fortnitemares-Event ist zurück

Der Battle-Royale-Shooter Fortnite von Epic Games hat den Halloween-Spuk eingeleitet. Spieler können im Fortnitemares-Event spezielle Herausforderungen meistern, was ihren Spielerkonten mit neuen Ausrüstungsgegenständen erweitert. In diesem Jahr geht es um den fiktiven Charakter von König Midas, dessen Schatten mithilfe untoter Schergen The Authority übernommen hat und nun nach Rache sinnt. Der Spaß dauert noch bis zum 3. November an, alle weiteren Details findet ihr hier beim Entwickler.

