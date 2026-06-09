Schottlands Kapitän Andy Robertson liest einen emotionalen Brief von Rute Cardoso, Diogo Jotas Ehefrau

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Andy Robertson, Kapitän der schottischen Nationalmannschaft, hat einen Brief gelesen, den Rute Cardoso, Diogo Jotas Ehefrau, ihm geschrieben hat, in dem sie Robertson für seine Freundschaft dankt, während er sich auf die Weltmeisterschaft vorbereitet. "Danke, dass du ihn nicht vergessen hast. Danke, dass du ihn mitgenommen hast. Danke, dass du den Schmerz des Verlusts in Stärke und in etwas so Schönes verwandelt hast. So machen wir das auch hier zu Hause, jeden Tag. Er wäre und ist unglaublich stolz auf dich."

Als Jota und Robertson Teamkollegen bei Liverpool waren, sprachen sie oft über ihre gemeinsamen Träume, an der Weltmeisterschaft teilzunehmen. Jota verpasste die Weltmeisterschaft 2022 mit Portugal aufgrund einer Verletzung, und Schottland qualifizierte sich nicht. Jota starb im Juli 2025 bei einem Autounfall, und seine Teamkollegen in Portugal gedenken an ihn mit einem 27+1-WM-Kader.

Jetzt, da Schottland sich zum ersten Mal seit 30 Jahren für eine Weltmeisterschaft qualifiziert hat, sagte Robertson, er habe viel an seinen Freund gedacht. Cardoso schickte ihm einen Brief, in dem sie ihn aufforderte, "diesen Traum zu bewahren und ihn für beide zu leben".

"Die Weltmeisterschaft war einer dieser Träume, ein Traum, den ihr beide Seite an Seite mit derselben Leidenschaft gepflegt habt, mit der ihr auf den Platz gegangen seid. Als ich Ihre Worte hörte und erfuhr, was Sie an jenem Tag empfanden, als Schottland sich nach so vielen Jahren des Wartens für die Weltmeisterschaft qualifizierte, wurde mir klar, dass Diogo das Spielfeld nie wirklich verlassen hat.

Wenn du diesen Moment erreichst und deinen Platz bei der Weltmeisterschaft sicherst, wirst du nicht allein gehen; Du wirst auch seinen Traum mitnehmen. Und wenn du das Spielfeld betrittst, weiß ich, dass du nicht allein rausgehen wirst. Diogo wird bei dir sein in deinen Gedanken, in deinen Schritten, in deinem Herzen."

Robertson, 32, hat seit 2014 über 90 Einsätze für Schottland absolviert. Er hat Liverpool nach neun Jahren verlassen und wird nächste Saison zu Tottenham Hotspur wechseln.