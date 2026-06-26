Schottland wurde nach einem 5:0-Sieg gegen den Irak durch Senegal aus der Weltmeisterschaft bestätigt

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Senegals 0:5-Kantersieg gegen den Irak, mit einem Doppelpack von Villarreals Pape Gueye und Toren von Sunderlands Habib Diarra, Crystal Palace Ismaila Sarr und Evertons Iliman Ndiaye bestätigte (fast) Senegal als eines der besten drittplatzierten Teams (dritter Platz in Gruppe I, Frankreich führte nach einem 4:1-Sieg gegen Norwegen durch einen Hattrick von Dembélé) hatte eine Kettenwirkung: Schottland hat nun alle Chancen verloren, sich als eines der acht besten drittplatzierten Teams zu qualifizieren.

Schottland gewann nur ein Spiel, gegen Haiti, und verlor die anderen beiden, endete mit 3 Punkten und -3 Tordifferenz, sodass sie sehr, sehr geringe Chancen hatten, sich als eines der acht besten drittplatzierten Teams (von 12 Gruppen) zu qualifizieren. Die Niederlage des Irak gegen Senegal war eine davon, dazu gehörte auch Spaniens Sieg gegen Uruguay, Ägypten gegen Iran und einige weitere verdrehte Punkte, wie Ghana, das Kroatien mit drei Toren schlug, oder Österreich, das Algerien mit zwei Toren schlug.

Letztlich wurde die früheste der Anforderungen nicht erfüllt, und es ist nun zu 100 % sicher, dass Schottland eines der Teams ist, die bei der Weltmeisterschaft ausgeschieden sind.

Senegal, nun mit drei Punkten und +2 Tordifferenz, hat sehr gute Chancen, als eines der acht besten drittplatzierten Teams zu werden, aber das wird erst bestätigt, wenn andere Teams ihre Spiele am Freitag und Samstag bestreiten.