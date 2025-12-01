Schottischer Teenager übertrifft im Alter von 15 Jahren einen von Luke Littlers Dartrekorden

HQ

Luke Littlers Rekord als jüngster Spieler, der jemals ein Match bei der von der World Darts Federation organisierten World Darts Federation gewonnen hat, wurde von einem 15-Jährigen, dem schottischen Mitchell Lawrie, übertroffen. 2022 erreichte Littler im Alter von 15 Jahren die Runde 32, einen Monat vor seinem 16. Geburtstag.

Lawrie ist jedoch erst letzten Monat 15 geworden, holte mit 14 seinen ersten Seniorentitel und hat bereits am Sonntag der World Darts Championship im ersten Rundenspiel gegen Tomoya Maruyama mit 3:0 gewonnen, wobei er im Schnitt 90 erzielt und einen Zehn-Darter schlug.

Littlers Aufstieg war spektakulär: Er gewann neun Professional Darts Corporation Majors (sechs davon im Jahr 2025) und wurde mit 18 Jahren Weltranglistenerste der PDC. Er wurde nach Lawrie gefragt und gab zu, dass er darüber nachgedacht hat, dass sein Rekord genommen wurde: "Er ist ein sehr, sehr guter Spieler in so jungem Alter wie ich" (laut Sky Sports). "Er muss Jahre auf die Entwicklungstour warten. Aber fürs Erste muss er einfach weitermachen, weil er warten muss. Aber im Moment gibt es viele Möglichkeiten, dass Turniere gewinnen können."