Schöpfer von Sonic Mania verantwortlich für neues Design vom Sonic-Kinofilm

Gestern hat uns das Filmstudio Paramount Pictures einen Blick auf das neue Design von Sonic werfen lassen, der nächstes Jahr in den internationalen Kinos zu sehen sein wird. Nach viel Kritik musste die verantwortliche Filmcrew die Premiere verschieben und das Aussehen des Protagonisten spät in der Produktion noch einmal ändern lassen. Die Rezeption auf diesen neuesten Trailer scheint jedoch positiv zu sein, offenbar hat sich die Arbeit also gelohnt.

Tyson Hesse, bekannt als Illustrator der Comics zu Sonic the Hedgehog sowie der Filmsequenzen in Sonic Mania, ist für dieses Gestaltungskonzept verantwortlich. Er verriet gestern, dass Paramount ihn engagiert habe, um Sonic im kommenden Film neu zu entwerfen. Mit diesem Wissen wird deutlicher, warum das aktuelle Video so viel Aufmerksamkeit erhalten hat. Hesse möchte die Lorbeeren aber nicht alleine einheimsen, schließlich half ihm eine ganze Filmcrew bestehend aus etlichen Animatoren und vielen weiteren Personen dabei, die vielen Szenen mit seinem neuen Design zu füllen.

Yuji Naka, der frühere CEO von Team Sonic, äußerte sich währenddessen ebenfalls zum neuen Look von Sonic. Der Japaner findet es schade, dass die Filmcrew die ursprüngliche Gestaltung offenbar verwirft, da er sich den Film gerne in diesem Stil angesehen hätte. DualShockers hat einige seiner Kommentare übersetzt:

"Das Design ist jetzt viel [mehr Sonic], da er Handschuhe trägt. Seine Augen sind jedoch noch immer nicht miteinander verbunden, das hatte ich erwartet. Ich kann nicht anders, als mich bei dieser Entscheidung seltsam zu fühlen. Aber ich freue mich auf die Veröffentlichung des Films."

In Deutschland scheint die Stimmung jedenfalls deutlich optimistischer geworden zu sein, allerdings sind nicht alle Fans mit der neuen Synchronstimme vom blauen Igel einverstanden. Im Deutschen wird Sonic vom Youtuber und Musiker "Julien Bam" gesprochen, dessen Stimme ein bisschen höher gepitcht werden muss.