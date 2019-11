Schöpfer von God of War hofft, dass Kratos' neuestes Abenteuer auf dem PC veröffentlicht wird

Wir haben erst vor ein paar Tagen erfahren, dass Kojima Productions' Spiel Death Stranding im Sommer des nächsten Jahres auf dem PC veröffentlicht wird. Das wiederum hat im Internet zu einer Debatte darüber geführt, ob es gut oder schlecht sei, dass Sony offenbar dem Beispiel Microsofts folgt und ihre Exklusivtitel mit der PC-Community teilt.

Der God-of-War-Entwickler Cory Barlog hat ebenfalls über diese Idee nachgedacht, denn er würde es "lieben", wenn Sonys exklusives Playstation-4-Abenteuer auf dem PC erscheinen würde. Auf Twitter gab er jedoch gleichzeitig zu bedenken, dass diese Entscheidung von Leuten getroffen werde, die oberhalb seiner Gehaltsstufe bestimmen. "Wie sich tagtäglich herausstellt, bin ich kein Kojima", resümiert Barlog. Wer God of War unbedingt auf dem PC spielen will, kann das übrigens bereits über den Games-Streaming-Dienst Playstation Now versuchen.