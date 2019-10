Schöpfer von Battlefield gratulieren Infinity Ward zu Call of Duty: Modern Warfare

Okay, es ist Wochenende und viele von uns spielen wahrscheinlich eh das neue Call of Duty: Modern Warfare. Das kann ziemlich cool und auch ganz schön frustrierend sein, wissen wir. Vielleicht heitert euch ja diese Meldung auf: Die Schweden bei DICE gehen mit gutem Beispiel voran und gratulieren Infinity Ward zur Veröffentlichung ihres neuen Spiels. Keine große Sache, aber eine nette Geste für zwei Unternehmen, die auf den virtuellen Gaming-Schlachtfeldern gern und häufig als erbitterte Kontrahenten gelten:

"Wir gratulieren unseren Freunden von @InfinityWard zum Start von #ModernWarfare. Viel Glück für das Eröffnungswochenende und die kommenden Monate", schreibt DICE.

Es macht den Schweden also nichts aus, den "Konkurrenten" zu ihrem sicherlich erfolgreichen Launch zu beglückwünschen, obwohl sie in diesem Jahr selbst nichts Neues vorzuweisen haben. Wollen wir mal sehen, ob diese Fairness erwidert wird, wenn die Schweden mit ihrem neuen Battlefield auf den kommenden Konsolen zurückkehren. Man muss die Welt nicht immer schwarz oder weiß sehen. Auch nicht nach einem blöden Match in CoD.