Schöpfer der Yakuza-Serie: "Die Ära der Spiele, in der Volumen das wichtigste Verkaufsargument ist, geht bald vorbei"

Vor drei Jahren verließ der Schöpfer der Like a Dragon/Yakuza-Reihe, Toshihiro Nagoshi, sowohl seine Kreation als auch Sega, um sein eigenes Studio zu gründen. Es heißt einfach Nagoshi Studio, und wir wissen noch nicht genau, woran sie arbeiten, außer, dass es ein AAA-Titel sein wird.

Jetzt hat er den Deckel auf die Zukunft ein wenig gelockert, und in einem Famitsu-Interview erfahren wir, dass er an einem "Erwachsenenspiel" arbeitet, das eine höhere Altersfreigabe haben wird, sowie ein etwas anspruchsvolleres Spielsystem (übersetzt von Bing):

"Außerdem ist das Spielsystem komplexer, als es auf den ersten Blick scheint. Aber wir wollen es nicht zu einem komplizierten Spiel machen."

Vielleicht wird es auch nicht ganz so umfangreich sein wie seine Titel in der Like a Dragon/Yakuza-Reihe, denn er erklärt auch, dass er glaubt, dass die Größe von Spielen als Verkaufsargument verschwinden wird:

"Wenn man sich diese Situation ansieht, könnte die Menge an Konsolenspielen im Leben der Mainstream-Gaming-Fans etwas übertrieben sein. Es gibt immer noch viele Titel da draußen, aber ich habe das Gefühl, dass die Ära der Spiele, in denen das Volumen das Hauptverkaufsargument ist, bald vorbei ist."

Im Interview erwähnt Nagoshi auch, dass er derzeit versucht, die Spielwelt zu verkleinern, um ständig neue Erfahrungen und nicht viele Wiederholungen zu bieten.

Wann wir das Projekt tatsächlich zu sehen bekommen, bleibt abzuwarten, aber es hört sich so an, als ob Nagoshi bereit ist, ziemlich bald mit der vollen Produktion zu beginnen, also werden wir hoffentlich in den nächsten Jahren mehr wissen.

Danke Automaton