Schönste Grafik der Generation: 16-Bit

HQ

Grafik hat nie aufgehört, ein heißes Thema zu sein, und in den Vorschauen für große Veröffentlichungen ist sie oft das heißeste Gesprächsthema, auch wenn es ein Faktor ist, der eigentlich nur sehr wenig mit dem guten Gameplay eines Spiels zu tun hat. Wirklich schöne Grafik ist einfach sehr beliebt und offensichtlich das erste, was uns auffällt, wenn wir von einer Konsolengeneration zur nächsten wechseln.

Das macht es schwierig, das am besten aussehende Spiel der Welt auszuwählen, da man immer berücksichtigen muss, wann es veröffentlicht wurde. Kann man zum Beispiel Battletoads für das NES mit Soul Calibur für die Dreamcast oder Gears of War für die Xbox 360 vergleichen? Deshalb werde ich versuchen, die zehn besten Spiele jeder Generation auszuwählen und nur innerhalb dieser Generation zu vergleichen. Der Fokus liegt auf Konsolen (da sie die klarsten Generationsunterschiede haben), und nachdem man zuerst die sogenannte dritte Generation eingestuft hat - früher macht das nicht viel Sinn, da die Spiele so primitiv waren - ist es jetzt Zeit für die vielleicht mythischste Generation von allen...

(10) Ristar (Mega Drive / 1995)

Werbung:

Nur wenige Generationen haben einen so unglaublichen Sprung zwischen den ersten und den letzten Spielen erlebt wie die 16-Bit-Ära. Sicher, es gab am Anfang großartige Spiele, aber es waren in vielen Fällen glorifizierte 8-Bit-Spiele, während sie gegen Ende geradezu tierisch aussahen. Ich kann Ihnen sagen, dass es viele Spiele gab, die um diesen Platz kämpften (darunter Aladdin, Mega Man X, Vectorman und Streets of Rage 2), aber egal wie ich es betrachtete, dieser jetzt etwas obskure Titel würde immer noch reinkommen. Ristar ist zwar kein etabliertes Plattform-Maskottchen geworden, aber sein Abenteuer war fast unglaublich lecker und ein Beweis für die Magie, die der Mega Drive in den richtigen Händen entfalten kann.

(09) The Legend of Zelda: A Link to the Past (SNES / 1991)

Es wurde 1991 veröffentlicht und ist eines der ersten Spiele für Super Nintendo. Aber... Dabei spielt es natürlich keine Rolle, wann alles zusammenpasst. Links drittes Abenteuer ist und bleibt ein absolutes Meisterwerk in Sachen Animation, geschicktem Einsatz von Effekten, klarer Grafik und Pixelkunst. Sicher, es gab später besser aussehende Spiele, aber ehrlich gesagt gab es nur acht davon, was dieses Spiel auf Platz neun bringt.

(08) Final Fantasy VI (SNES / 1994)

Werbung:

Wenn es um die visuell beeindruckendsten Spiele der 16-Bit-Ära geht, fällt immer Final Fantasy VI, und es ist nicht schwer zu verstehen, warum. Squares dritter Versuch in der Serie schaffte es, den Super Nintendo mit detaillierten Sprites, dynamischen Lichteffekten und filmisch inszenierten Sequenzen, die bis heute Bestand haben, an die Grenzen zu bringen. Jede Umgebung, von der trostlosen Industriestadt Narshe bis zur überwucherten Welt nach der Katastrophe, ist lebendig und die Charaktere drücken Emotionen mit winzigen Bewegungen und Blicken aus, lange bevor Polygone es für sie tun konnten. Final Fantasy VI ist nur ein Beispiel dafür, wie Kunst und Technologie in perfekter und zeitloser Balance aufeinandertreffen können.

(07) Shinobi III: Die Rückkehr des Ninja-Meisters (Mega Drive / 1993)

Das war auch in meiner Ninja-Liste enthalten, darf aber natürlich auch hier nicht fehlen. Sega hat es geschafft, eine visuell atemberaubende, stylische und absolut coole Ninja-Welt mit viel Leben und Bewegung zu erschaffen. Es sind jedoch die Animationen, die wirklich herausstechen. Joe Musashi bewegt sich mit einer Anmut wie nur wenige andere Spielhelden des Genres, in einem konstanten Fluss, der das Abenteuer auch heute noch modern wirken lässt. Ergänzt durch eine Farbpalette, die die richtige Balance zwischen japanischer Mystik und Action-Ästhetik der 90er Jahre perfekt einfängt, besteht kein Zweifel daran, dass dies eine der schönsten Pixelkunst in der Geschichte der Spiele ist.

(06) Super Mario World 2: Yoshi's Island (SNES / 1995)

Als Nintendo ankündigte, dass sie den Super FX 2-Chip in Super Mario World 2: Yoshi's Island verwenden würden, erwarteten viele eine dreidimensionale Grafik. Aber Nintendo liebte es schon damals, zu überraschen und nutzte die zusätzlichen PS, um gegen die Trends der Ära zu spielen. Während der Wettbewerb so hart und cool wie möglich sein wollte, bekamen wir hier einen verspielten, handgemalten Look, der das ganze Spiel wie ein lebendiges Märchenbuch aussehen ließ. Buntstifte, Aquarellfarben und kindlich-charmante Formen verliehen Yoshi's Island einen einzigartigen Stil, mit dem kein anderer Titel auf dem Super Nintendo (oder Mega Drive) mithalten konnte. Yoshi's Island ist der Beweis dafür, dass Grafikstil genauso einprägsam sein kann wie technische Fähigkeiten. Ein Spiel, das 1995 nicht nur großartig aussah, sondern sich auch immer noch lebendig, kreativ und unwiderstehlich charmant anfühlt.

(05) Axelay (SNES / 1992)

Natürlich werde ich Axelay auf dieser Liste nicht ignorieren. Konami hat es geschafft, rasante Shoot-'em-up-Action mit einem Grafikstil zu verbinden, der völlig innovativ ist. Was wirklich auffällt, ist, wie das Spiel so riesige und abwechslungsreiche Umgebungen bietet, komplett mit einer Perspektive, die wir selten zu sehen bekamen. Hinzu kommen die riesigen Bosse und unglaublichen Effekte des Spiels, und wir haben ein Paradebeispiel dafür, wie gut es werden kann, wenn technische Brillanz auf ästhetischen Ehrgeiz trifft.

(04) Sonic & Knuckles (Mega Drive / 1994)

Die Idee war, dass Sonic the Hedgehog 3 ein riesiges Spiel werden würde, aber das konnte damals einfach nicht gelöst werden, also wurde es in zwei Spiele aufgeteilt. Die wilden Köpfe bei Sega probierten wie üblich alles Neue aus und erfanden die Möglichkeit, das Spiel als eine riesige Cartridge für einen unvergleichlichen Sonic zusammenzustellen. Sega nutzte alles, was sie gelernt hatten, und baute noch mehr in einem Spiel an, das in Bezug auf Lautstärke, Vielfalt, Animation und Effekte vielleicht das zweitbeeindruckendste dieser Ära ist. Technische Brillanz, durch und durch - und ein furchtbar gutes Spiel noch dazu.

(03) Das Geheimnis des Manas (SNES / 1991)

Dies sollte für das PlayStation-Add-on veröffentlicht werden, an dem Nintendo und Sony für den Super Nintendo arbeiteten. Aber... Es wurde abgesetzt und das Spiel musste das CD-Format verlassen und auf eine Kassette gepresst werden. Es hätte ein halb unmögliches Projekt werden sollen, aber Square hat es geschafft und bot ein wirklich cooles Rollenspiel mit extra allem. Grafisch mag es zwar vergleichbar mit dem bereits erwähnten Final Fantasy VI sein, aber wir können nicht ignorieren, dass dieses actionbasiert ist und somit einen ganz anderen Look hat – und auch von drei Personen gespielt werden kann. Ein absolutes Meisterwerk.

(02) Street Fighter II Turbo (SNES / 1992)

Als Street Fighter II veröffentlicht wurde, hat Capcom die Grenzen dessen verschoben, was wir von der neuen Generation erwarten können. Plötzlich hatten wir zu Hause Spielautomaten auf unseren Fernsehern stehen, so schien es. Aber mit der Turbo-Version haben sie es wirklich richtig gemacht. Grafisch wurde es herausgeputzt, wir konnten wie die Bosse kämpfen und das Tempo wurde erhöht, während die Animationen auf einem ganz neuen Level waren. Es ist kein Zufall, dass sowohl ich als auch Petter dieses Spiel oft als Hintergrundbild hatten, jeder kleine Bildschirm ist ein wahres Kunstwerk.

(01) Donkey Kong Country 3: Dixie Kong's Double Trouble (SNES / 1996)

Sicher, Donkey Kong Country hätte genau auf Platz eins gepasst. Mit Donkey Kong Country 3: Dixie Kong's Double Trouble brachte Rare die Super Nintendo-Grafik jedoch ein für alle Mal auf ein ganz neues Niveau. Es waren nicht nur die farbenfrohen Hintergründe und detaillierten Sprites, sondern auch der gesamte Aufbau der Welt war beeindruckend. Wir haben viele Schlagworte in der Welt der Grafik kommen und gehen hören, aber das Advanced Graphics System von Rare hat sein Versprechen gehalten, mit einer fast dreidimensionalen Wucht und einer Animationsarbeit, die man gesehen haben muss, um sie zu verstehen. Ganz zu schweigen von den visuellen Leckerbissen wie sich bewegenden Elementen wie Wasserfällen, fallenden Baumstämmen und dynamischen Lichteffekten, die jede Strecke auf eine Weise zum Leben erweckten, die wir in dieser Ära noch nie gesehen haben.