Schonen Sie die Umwelt mit der umweltfreundlichen Re-Charge-Kollektion von dbramante1928

Eine der größten Herausforderungen in einer zunehmend elektronischen und digitalen Welt ist die Überwindung des massiven Fußabdrucks, den Technologie in unserer Umwelt hinterlässt. Glücklicherweise wurde in letzter Zeit ein großer Schwerpunkt auf das Recycling und die Reduzierung von Elektroschrott gelegt, und die Leute von dbramante1928 gehen noch einen Schritt weiter.

Als Teil ihrer Re-Charge -Kollektion können Sie jetzt Ladegeräte und Kabel kaufen, die vollständig aus recycelten Materialien hergestellt sind. Auch diese Produkte werden ohne Schrauben oder Klebstoff hergestellt und verwenden Ultraschallschweißtechnologie, um sicherzustellen, dass sie langlebig und extrem widerstandsfähig sind.

Um mehr über die Re-Charge -Reihe zu erfahren, schauen Sie sich die neueste Folge von Quick Look unten an, in der Magnus eine Reihe von Fakten und Gedanken zu einigen der Produkte teilt.