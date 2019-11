Schöne Umgebungen und ein Hund in The Last of Us: Part II

Dass Naughty Dog beschlossen hat, The Last of Us: Part II um drei Monate nach hinten zu verschieben, kommt nicht nur den Entwicklern zugute. Künstler und Illustratoren können die zusätzliche Zeit nutzen, um ihre Auftragsarbeiten und Werbematerialien für das Spiel zu verfeinern. Einer dieser Hersteller hat nun zum Beispiel vier wunderschöne Konzeptbilder vom zweiten The Last of Us in sein Sortiment aufgenommen, die von Naughty Dog abgesegnet wurden. Bis zum Start im Mai werden wir sicher noch mehr von diesen Kunstwerken sehen, vielleicht sticht euch ja schon bald etwas Hübsches ins Auge. Auf einem der Zeichnungen sehen wir übrigens einen weiteren Hinweis dafür, dass Ellie auf ihrem Abenteuer womöglich auf einen entlaufenen Hund stößt...