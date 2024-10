Schön und extrem tödlich - Monster Hunter: Wilds beeindruckt auf der Gamescom

HQ

Die meisten komplexen Spiele überwältigen dich sofort mit einer Vielzahl komplizierter Menüs, fortschrittlicher Steuerung und einem Minimum an Hilfe. Mit anderen Worten, Sie wurden gewarnt. Es gibt aber auch jene Spiele, die auf den ersten Blick einfach und unschuldig wirken, um später ihr wahres Gesicht zu zeigen. Die Monster Hunter -Reihe gehört zur letzteren Kategorie, die ich kürzlich auf die harte Tour gelernt habe.

Als kompletter Neuling, der außer dem Spin-off-Titel Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin keine Erfahrung mit der Serie hatte, war ich zunächst im Nachteil, als ich mich auf der Gamescom in Köln hinsetzte, um Monster Hunter: Wilds zu spielen. Die Eröffnung machte mir jedoch falsche Hoffnungen. Nur wenige moderne AAA-Spiele oder Hollywood-Blockbuster eröffnen sich so spektakulär wie das neueste Kapitel in Capcoms 20 Jahre alter Serie.

Zu Beginn des Spiels befindet sich unser anpassbarer Charakter an Bord einer Art altmodischem Holzschiff, das über Sand fahren kann. In kürzester Zeit lernen wir so viele Charaktere kennen, dass es schwer ist, den Überblick zu behalten. Sie hinterlassen jedoch immer noch Eindruck dank eines wunderschönen Charakterdesigns, das Anime-inspiriertes Design perfekt mit Realismus verbindet, und die Gesichtsanimationen sind besonders beeindruckend. Capcoms RE Engine hat noch nie so schöne Ergebnisse geliefert, was noch verdeutlicht wird, als wir kurz das Schiff verlassen und auf ein vogelähnliches Reittier springen.

Was folgt, ist eine dramatische Fahrt durch den Sand, während wir versuchen, ein kleines Mädchen zu retten, das von einem gigantischenDune Sandwurm gejagt wird. Der Ritt durch den spritzenden Sand ist geradezu spektakulär und wir können die Sprungkraft und die Flügel unseres Reittiers voll ausnutzen, bevor wir das arme Mädchen schließlich retten können. Auf dem Weg dorthin werden wir auch mit einem Werkzeug vertraut gemacht, das zweifellos im Laufe des Spiels äußerst wichtig sein wird - eine Art Hakenflinte. Der Haken scheint viele Funktionen zu haben. Er kann zum Sammeln von Gegenständen und Ressourcen verwendet werden, oder (vielleicht noch aufregender) im Kampf oder um spektakuläre Sprünge von Vorsprüngen zu machen.

Bevor ich auf meine erste richtige Monsterjagd geschickt werde, habe ich noch etwas Zeit, um die anderen Charaktere richtig kennenzulernen. Alma, eine junge Archäologin, gibt mir meine erste Mission, während die energische Schmiedin Gemma mir hilft, einen der vielen Waffentypen des Spiels auszuwählen, wie z. B. Sword and Shield, Gunlance und Hammer. Ich entscheide mich für Dual Blades und mit Hilfe des obligatorischen Maskottchens, einer kleinen Palico-Katze, gelingt es mir schnell, meine Beute in einer unterirdischen Höhle aufzuspüren.

Erst jetzt merke ich, dass Monster Hunter: Wilds nicht ganz so einfach ist, wie ich zuerst dachte. Obwohl ich Schläge, Ausweichen und Kombos kombiniere, verursache ich nur minimalen Schaden. Bei Monster Hunter geht es darum, die richtige Waffe und das richtige Werkzeug für das jeweilige Monster auszuwählen, seine Schwächen zu analysieren und die relevanten Körperteile anzugreifen. All das braucht Zeit, um es zu lernen, und da die Zeit auf einer Convention wie der Gamescom knapp ist, muss ich auf einen anderen Trick zurückgreifen. Ich aktiviere eine Leuchtrakete und sofort erscheinen drei hartgesottene Monsterjäger, die mir helfen, meine Beute zu besiegen. Sie sind CPU-gesteuert, aber in der Vollversion des Spiels könnten es auch echte Spieler sein, die zur Rettung kommen.

Der Mehrspielermodus ist das, was im zweiten Teil dieser Vorschau auf der Speisekarte steht. War der Auftakt wie eine hektische Achterbahnfahrt, so gleicht dies eher einer Achterbahnfahrt ohne Gurtzeug, und es dauert nicht lange, bis mich zwei riesige mammutartige Kreaturen zur Beute gemacht haben. Ein freundlicher PR-Mitarbeiter hilft mir, eine Art Stinkbombe vorzubereiten, die die Kreaturen trennt, und bald gelingt es mir, das Monster so weit zu schwächen, dass es sich zurückzieht und ich es auf dem Rücken meines übergroßen Huhns jagen muss.

Mehrmals bringe ich das Monster dazu, sich vor Schmerzen zu winden, aber selbst im Mehrspielermodus schaffe ich es nicht alleine - tatsächlich gelingt es mir trotz der Hilfe der CPU-Monsterjäger nicht, meine Beute zu besiegen, bevor die Zeit abläuft. Kurz gesagt, bei Monster Hunter: Wilds dreht sich immer noch alles um Vorbereitung, Ausrüstung, Upgrades und die vielen anderen tiefgründigen Systeme, die die Serie populär gemacht haben, obwohl die Präsentation an ein mechanisch einfacheres Actionspiel erinnert. Mein einziger Trost ist, dass ich noch ein bisschen Zeit zur Vorbereitung habe, da die Vollversion des Spiels am 28. Februar 2025 erscheint.