Schon bald könnten Sie Ihre Cocktails und Ihren Boba-Tee von einem Roboter mixen lassen

Sie nehmen uns die Jobs weg! Barkeeper und Baristas auf der ganzen Welt werden die nächsten sein, die sich der Herausforderung stellen müssen, sich an eine Welt anzupassen, in der Roboter ihren Platz in der Arbeitswelt bedrohen und sogar einnehmen könnten, zumindest wenn sich dieRichtech Robotics mit ihrer neuesten Innovation durchsetzen.

Der Roboter, der auf der CES vorgestellt und vorgestellt wurde, ist als ADAM bekannt und soll der "All-in-One-Getränkeservice" sein. Das bedeutet, dass er als Barista Cocktails und alkoholische Getränke mixen kann, aber auch Tees und Kaffees als Barista.

Er nutzt künstliche Intelligenz, um ein personalisiertes Erlebnis zu präsentieren, verfügt über zwei agile Arme, mit denen die gesamte Hardware und Ausrüstung manipuliert werden kann, die für die Zubereitung von Getränken erforderlich sind, kann in eine Reihe von Umgebungen eingesetzt und eingebaut werden, sei es eine Restaurantbar oder ein mobiler Anhänger, und laut Richtech stehen derzeit 23 Menüangebote zur Auswahl. Richtech verspricht auch, dass ADAM 24/7 Komfort und Genauigkeit bei der Getränkekreation bietet, um sicherzustellen, dass es keine Produktvariationen gibt.

Im Moment nimmt Richtech Angebote an, einen ADAM zu vermieten und in Ihrer örtlichen Bar zu platzieren. Möchten Sie von einem Roboter-Barkeeper bedient werden?