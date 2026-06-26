Schockierendes Video zeigt einen 13-jährigen Jungen, der in der Disneyland-Attraktion den Wasserfall hinunterstürzt

HQ

Diese Woche ereignete sich ein schockierender Vorfall im Disneyland in Kalifornien: Ein 13-jähriger Junge stürzte den Wasserfall der Tiana's Bayou Adventure Ride (ehemals Splash Mountain) hinunter und rutschte den letzten Abgrund der Fahrt hinab, 15 Meter, 50 Fuß hoch.

Es wurde ein Video von dem Vorfall aufgenommen, das unglaublich ist, aber zum Glück erlitt der Junge, der auf ein Hispital gebracht wurde, keine ernsthaften Verletzungen. Es ist nicht sicher, was den Vorfall verursacht hat. Ein Disney-Beamter sandte TMZ eine Stellungnahme, in der er sagte, dass "die Sicherheit der Parkbesucher ihre höchste Priorität hat (...) und Attraktionen mit mehreren Sicherheitsmaßnahmen gestaltet sind und Teams darauf trainiert sind, in solchen Situationen schnell zu reagieren, was sie auch getan haben – die Fahrt wurde sofort gestoppt".

Die kalifornische Abteilung für Arbeitsschutz und Gesundheit inspizierte die Attraktion und genehmigte die Eröffnung, wie TMZ, die das Video ebenfalls erhalten hatte, berichtete.

Laut dem, was einige Augenzeugen zu People sagten, stieg der Junge aus dem fahrenden Fahrzeug, vielleicht aus Panik vor dem Abwurf. Gäste in diesen Log-Flume-Fahrten sind nicht mit Sicherheitsgurten gesichert, sondern mit Griffstangen, die sie vor Fallen schützen, es sei denn, sie versuchen absichtlich, das Boot zu verlassen – etwas, das vor jeder Fahrt streng verboten und empfohlen wird.