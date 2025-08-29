Schockierendes Video hält den Moment fest, in dem die polnische F-16 während der Probe einer Flugshow abstürzt

HQ

Die neuesten Nachrichten über Polen . Ein polnisches F-16-Kampfflugzeug stürzte während einer Probe für eine Flugschau in Zentralpolen ab und tötete auf tragische Weise seinen Piloten. Jetzt zeigen Aufnahmen, wie das Flugzeug ein waghalsiges Manöver durchführte, bevor es abstürzte und in Flammen über die Landebahn rutschte.

Beamte bestätigten, dass das Flugzeug in der Nähe von Posen stationiert war und dass keine Zuschauer verletzt wurden. Die Rettungsteams reagierten sofort, während die Behörden den Mut und die Hingabe des Piloten würdigten. Unter ihnen auch Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

"Beim Absturz eines F-16-Flugzeugs starb ein Pilot der polnischen Armee - ein Offizier, der seinem Land immer mit Hingabe und großem Mut gedient hat. Ich zolle seinem Andenken Tribut", schrieb Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz auf X, nachdem er am Absturzort angekommen war.