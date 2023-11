Schockierenderweise wurde The Day Before auf Dezember verschoben

HQ

In einem Update, das absolut niemanden überrascht hat, haben Entwickler Fnastic und Publisher Mytona angekündigt, dass The Day Before nicht am 10. November 2023 erscheinen wird, wie wir seit Monaten erwarten.

In einer Last-Minute-Verzögerung, die am Ende des "Final Trailers" des Spiels kam, hat der Entwickler angekündigt, dass The Day Before nun am 7. Dezember 2023 als Early-Access-Titel auf dem PC erscheinen wird.

Der Trailer gibt einen tieferen Einblick in das Spiel und einige seiner verschiedenen Gameplay-Elemente. Wir bekommen einen Vorgeschmack auf die Charakteranpassung, das Inventarsystem, einige der Orte, die ihr in der Welt erkunden könnt, die Waffenanpassung, die Begegnungen mit NPCs und einige der zusätzlichen Aktivitäten, die in sozialen Knotenpunkten zu finden sind. Wir bekommen auch einen Vorgeschmack darauf, wie du deinen persönlichen Raum mit Möbeln ausstatten kannst, und sehen, wie Autos im Spiel implementiert werden, während wir sehen, wie der Kampf aussieht, wenn du darum kämpfst, deine Ausrüstung vor rivalisierenden Spielern zu schützen.

Da viel versprochen wurde, müssen wir sehen, ob The Day Before seine Versprechen halten kann, als es am 7. Dezember 2023 als Early-Access-Titel erschien.