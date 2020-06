Schockierender Release-Termin für Remothered: Broken Porcelain

Auf der Future Games Show haben uns die Kollegen von GamesRadar am Wochenende einen neuen Trailer für das italienische Horrorspiel Remothered: Broken Porcelain präsentiert. Wir konnten verschiedene Gameplay-Systeme und Interaktionen mit den Feinden im Spiel sehen, die uns durch die unheimliche Gaststätte der Familie Ashmann jagen. Titelheldin Jennifer wird ganz schön herumgescheucht, sobald sie ab dem 25. August auf PC, Xbox One, PS4 und Nintendo Switch in das zweite Kapitel der Remothered-Reihe eintaucht. Mehr Eindrücke zum Spiel findet ihr in unserer Vorschau.