Schockierender Angriff führt zu einer Schlägerei in einem NBA-Spiel zwischen den Houston Rockets und Miami Heat

Ein NBA-Spiel zwischen den Houston Rockets und den Miami Heat... Es ging heißer als erwartet, nachdem Amen Thompson (von den Rockets) und Tyler Herro (von den Heat) einen Kampf hatten, der in eine All-in-Schlägerei mündete. Es waren nur noch 35,7 Sekunden zu spielen, das Miami Heat mit 104:100 gewann.

Was ein bloßer Streit zwischen den beiden Spielern hätte sein können, wurde zu einer Schlägerei, als Thompson Herro am Trikot packte und zu Boden warf. Sofort schlossen sich über ein Dutzend Menschen an, einige versuchten, sie zu trennen... Andere versuchen wahrscheinlich, sich in den Kampf einzumischen.

TV-Kameras hielten den Kampf fest, und eine zweite Einstellung zeigt die schockierende Bewegung von Thompson, während die Kommentatoren ausriefen: "Wahnsinn auf dem Boden!"

Verletzt wurde niemand, aber sechs Spieler wurden des Spiels verwiesen: Neben Thompson und Herro wurden Jalen Green von den Rockets, Trainer Ime Udoka und Assistenztrainer Ben Sullivan von den Rockets rausgeworfen, und Terry Rozier wurde ebenfalls von der Mannschaft von Miami ausgeschlossen.