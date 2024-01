Schockierend ist, dass EA Sports FC 24 im Jahr 2023 die Charts der heruntergeladenen Spiele im PS Store in Europa anführte

HQ

Sony hat nun seine am häufigsten heruntergeladenen Titel im gesamten PlayStation Store im Jahr 2023 bekannt gegeben. Schockierend ist, dass für die europäischen Märkte das Top-Spiel für PS4 und PS5 EA Sports FC 24 war, obwohl der Titel erst im September debütierte. Hogwarts Legacy und Call of Duty: Modern Warfare III folgten auf den Plätzen zwei und drei für die PS5-Charts, während Minecraft und Red Dead Redemption 2 das Podium für die PS4-Charts bildeten.

Drüben in Nordamerika sah das etwas anders aus. Hogwarts Legacy führte die PS5-Charts an, gefolgt von Modern Warfare III auf dem zweiten und Marvel's Spider-Man 2 auf dem dritten Platz. In den PS4-Charts stand Modern Warfare III an der Spitze, gefolgt von Hogwarts Legacy und MLB The Show 23.

Die PS VR2-Charts waren sowohl in Europa als auch in Nordamerika sehr ähnlich. Pavlov führte das Feld in beiden Regionen an, mit Kayak VR: Mirage auf dem zweiten und Beat Saber auf dem dritten Platz in Europa und Beat Saber auf dem zweiten und Kayak VR auf dem dritten Platz in Nordamerika. Dies war so ziemlich das gleiche Thema für die Verkäufe von PSVR-Spielen, da in der EU die ersten drei aus Job Simulator, Beat Saber und Superhot VR bestanden, während NA Beat Saber an der Spitze sah, gefolgt von Job Simulator und Superhot VR.

In den Free-to-Play-Charts für PS4 und PS5 standen die gleichen drei Spiele auf beiden Märkten auf dem Podium, mit Fortnite an der Spitze, Roblox auf dem zweiten und Call of Duty: Warzone auf dem dritten Platz.

Die vollständigen Listen für jede Kategorie findest du hier, um zu sehen, wo dein Lieblings-PlayStation-Spiel des Jahres gelandet ist.