Schock in Wimbledon, als sie den Spielplan für die Herren-Halbfinals umkehren... um das TV-Publikum zu priorisieren?

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Da heute Wimbledon-Halbfinals im Dameneinzel stattfinden (Coco Gauff gegen Karolína Muchová um 13:30 BST; Marta Kostyuk gegen Linda Nosková um 16:00 Uhr BST), hat der Wettbewerb auch den Spielplan für Freitag bekannt gegeben, mit den Halbfinals der Männer. Und es gab eine große Überraschung.

Die logische Reihenfolge, die wir erwarteten, war, dass Jannik Sinner und Novak Djokovic, die am Dienstag ihr Viertelfinale bestritten, am Vormittag als Erste gehen würden und dass Alexander Zverev und Arthur Fery, die gestern gespielt hatten, die Nachmittagsschicht übernehmen würden, um ihnen mehr Zeit zum Ausruhen zu geben. Doch die Organisation hat entschieden, dass das Match Sinner gegen Djokovic als attraktiveres Match (mit dem aktuellen Weltranglistenersten gegen den siebenfachen Sieger) den Nachmittagsplatz einnimmt.

Tennisfans sind von den Entscheidungen schockiert, viele weisen darauf hin, dass Wimbledon zuerst an das TV-Publikum denkt (viele mehr, besonders außerhalb des Vereinigten Königreichs, wo sie Arthur Fery, den Briten, der zu Beginn des Wettbewerbs außerhalb der Top 100 war, nicht wirklich kennen, werden sich auf das Match Sinner gegen Djokovic konzentrieren).

Einige sagen auch, dass sie das Wohl von Sinner und Djokovic priorisieren wollen, und Zverev und Fery werden unfair behandelt und müssen weniger als 48 Stunden nach ihrem vorherigen Spiel ein Match spielen.

Herreneinzel-Halbfinale (Freitag, 10. Juli)