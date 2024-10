Schnuppern Sie in das Ödland, indem Sie in der nächsten Woche eines der beliebtesten Fallout-Spiele kostenlos spielen

HQ

Im Laufe des heutigen Tages wird Bethesda eine Fallout Day Broadcast veranstalten, in der das Unternehmen zeigen wird, was die Zukunft für sein immens beliebtes Fallout 76 bringen wird. Da dieser Stream immer näher rückt, hat Bethesda nun beschlossen, die Türen zu Appalchia zu öffnen und es jedem zu ermöglichen, in der nächsten Woche unbegrenzt in das Spiel einzutauchen.

Seit gestern, dem 22. Oktober, und bis zum 29. Oktober können Sie Fallout 76 kostenlos herunterladen und spielen. Dies gilt für Xbox, PlayStation und Steam, und da die genauen Details zur Gratiswoche noch nicht bestätigt wurden, ist unklar, ob Sie auch Zugang zu den jüngsten Erweiterungen oder nur zum Basisspiel erhalten.

So oder so, mit einem aktiven Halloween-Event und vielen Quests, die es in diesem beeindruckenden Teil des Wasteland zu erledigen gilt, gibt es keinen besseren Zeitpunkt, um Fallout 76 auszuprobieren.