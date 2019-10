Schnittiges Pixel-Adventure Unsouled hetzt Anfang 2020 auf PC

Publisher Pqube und der Solo-Entwickler Junsub Jung kündigten heute die Veröffentlichung eines schicken Action-Adventures für den PC an. In Unsouled spielen wir einen Mann, der die Macht hat, die Seelen der Toten zu absorbieren, was ihm große Macht gewährt. Ihm gegenüber steht eine Widersacherin, die die gleichen Fähigkeiten besitzt, sich jedoch für die alleinige Herrschaft entschied. Sie müssen wir in diesem Spiel vernichten.

Im ersten Reveal-Trailer sehen wir eine zerstörbare 3D-Welt in kleinteiliger Pixel-Grafik aus der Iso-Perspektive. In puncto Gameplay wirkt Unsouled wie eine schwierige Hack&Slash-Angelegenheit. Der Entwickler spricht von "wenigen Schlägen", die notwendig sind, um uns zurück zum letzten Speicherpunkt zu schicken. Angriffe können mit perfektem Timing jedoch auch gekontert werden, heißt es in der Pressemitteilung. Die trostlose Welt von Unsouled könnt ihr voraussichtlich Anfang 2020 auf PC (Steam) bereisen.