Schnittige PC-Spezifikationen von Godfall bekannt

Counterplay Games hat diese Woche die minimalen und empfohlenen PC-Anforderungen des Actionspiels Godfall bekanntgegeben. Das Game wird als eines der ersten großen PS5-Spiele abgefeiert und deshalb benötigen die PC-Gamer eine ziemlich bullige Maschine, um an dem Spaß teilzunehmen. Mindestens 12 GB Arbeitsspeicher sind erforderlich, außerdem solltet eure Grafikkarte mindestens der GTX 1060 von Nvidia oder der RX 580 vom AMD entsprechen - ein steiler Einstiegspunkt. Godfall wird am 12. November auf dem PC (vorerst exklusiv im Epic Games Store) und am 19. November hier bei uns auf der PS5 veröffentlicht. Die vollständige Aufschlüsselung der Mindest- und empfohlenen Spezifikationen findet ihr unten:

Minimum





Prozessor: AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core i5-6600

AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core i5-6600 Arbeitsspeicher: 12GB

12GB Grafikkarte: Nvidia Geforce GTX 1060 oder AMD Radeon RX 580



Empfohlen





Prozessor: AMD Ryzen 5 3600 / Intel Core i7-8700

AMD Ryzen 5 3600 / Intel Core i7-8700 Arbeitsspeicher: 16GB

16GB Grafikkarte: Nvidia Geforce GTX 1080 Ti oder AMD Radeon RX 5700 XT