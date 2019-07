Schnetzel-RPG Pagan Online haut und sticht sich Ende Oktober aus Early Access

Im April ist Wargamings Diablo-Klon Pagan Online ins Early Access eingetaucht, vier Monate später scheint der Titel in den Augen der Entwickler bereit für die Veröffentlichung zu sein. Das Hack&Slash soll am 27. August veröffentlicht werden, teilte uns Studio Mad Head Games diese Woche in einer Pressemitteilung mit. Feedback und Erfahrungen aus der frühen Entwicklung werden laut Wargaming zum Launch in "umfangreichen Updates und überarbeiteten Systemen" münden. Aktuell kostet der Titel auf Steam 17 Euro, nächsten Monat steigt der Preis auf 25 Euro an. Zum Release wird Pagan Online um die folgenden Dinge erweitert:



Story-Kampagne mit acht Akten

erweiterte Steuerungsoptionen für Gamepad und Maus

zwei weitere Klassen (eine mechanische Nahkampfklasse namens Elden und ein Fernkämpfer mit einem feurigen Gewehr)

seltenere Waffen und Ausrüstung

sinnvolleres Crafting, besseres Loot

Fähigkeitsbäume sollen überarbeitet werden

Endgame



Wargaming wird Pagan Online in der Launch-Version auf die Gamescom bringen, die vom 20. bis zum 24. August in Köln stattfindet.