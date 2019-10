Schnelle Fahrzeuge und Anpassungswahn im Launch-Trailer zu NFS Heat

Am 8. November rast der neue Arcade-Racer von Ghost Games, Need for Speed ​​Heat, auf PS4, Xbox One und PC. Momenten gab es noch nicht viel Aufsehen um den Titel, zuletzt haben wir auf der Gamescom Infos erhalten. Nun startet der Publisher die Werbetrommel und stellt uns einen Launch-Trailer vor, in dem die Entwickler über die illegalen Straßenrennen bei Nacht und die Reaktion der Polizei darauf sprechen. NFS Heat gliedert sich in zwei Teile: Tagsüber müssen wir bei "Speedhunter"-genannten Showdown-Events Geld verdienen und nachts gegeneinander antreten, um uns einen Ruf aufzubauen. Rast ihr zum Start durch Palm City?

